Relembre: 5 pênaltis perdidos traumáticos na história do Corinthians

Em 1966, Flávio teve uma grande chance de encerrar o tabu corinthiano de não vencer o Santos há nove anos. Jogando com dois a mais, Garrincha foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Flávio parou no goleiro Laércio, e a partida terminou empatada em 0 a 0. Além disso, o Timão perdeu a oportunidade de conquistar sozinho o Torneio Rio-São Paulo daquele ano, já que com o empate, Botafogo, Santos, Corinthians e Vasco terminaram com campanhas iguais e não houve desempate (Foto: Acervo/Gazeta Press)