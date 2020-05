Relembre: 5 grandes jogos da história do Corinthians

4 /5 /5

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - O ano de 2012 foi vitorioso para o Corinthians. Alvo de piadas por nunca ter vencido a Libertadores, o Timão fez uma campanha irretocável no torneio continental. No jogo de volta da final, o time alvinegro venceu os argentinos no Pacaembu, com dois gols de Emerson Sheik, e acabou com a sina na competição. (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)