Raniele rebate decisão da arbitragem em lance de Bobadilla: "Teve intenção de provocar"

Autor do primeiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, Raniele comentou a polêmica envolvendo Damián Bobadilla durante o clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante criticou a decisão da arbitragem de não expulsar o jogador são-paulino após a comemoração no empate tricolor ainda no primeiro tempo.

“Se você coloca a mão você não é expulso, mas se você colocar e apalpar, é para expulsão? Achei que ele teve a intenção de provocar. Você abre interpretação para várias pessoas”, afirmou Raniele após o Majestoso.

A jogada gerou grande reclamação dos atletas corintianos. Bobadilla foi chamado pelo VAR após comemorar o gol de Luciano com a mão próxima à região genital, mas Anderson Daronco decidiu não aplicar cartão ao volante do São Paulo.

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Além da polêmica, Raniele também falou sobre o gol marcado de cabeça após cobrança de escanteio de Rodrigo Garro. O camisa 14 destacou o entendimento do meia argentino nas bolas paradas e explicou a movimentação que resultou no primeiro gol do Timão.

“O Garro se entende muito com a gente dentro da área. Quando ele vê a movimentação na área, ele sabe como bater na bola. O Gustavo é um cara que também chama muito a atenção e, às vezes, o adversário não se atenta tanto a mim”, comentou.

O volante ainda minimizou a reclamação do São Paulo no lance do gol, especialmente pela disputa com Luciano dentro da área.

“Sobre a falta, acredito que só foi um braço de referência. O Luciano talvez tenha tentado se jogar, mas acredito que tenha sido tudo legal”, completou.

Com a vitória no clássico, o Corinthians chegou aos 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.