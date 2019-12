Ramiro exalta Coelho e fala de gremistas que estão na mira do Corinthians

Em dado momento da temporada, Ramiro chegou a afirmar que seu jogo não casava com o do Corinthians. A temporada do meio-campista realmente não esteve nem perto da expectativa criada logo após a confirmação de sua contratação, mas, nessa quarta-feira, Ramiro se mostrou animado e esperançoso, principalmente pela mudança de postura que a equipe adotou com Dyego Coelho no lugar de Fábio Carille.

“Mudou bastante. A forma de jogar facilita. Eu tenho o jogo mais apoiado, de toque de bola. Com a equipe mais ofensiva, linha de três pra sair jogando, a gente perde a bola e já retoma no campo de ataque, movimentos que eu estava acostumado a fazer”, explicou.

“A gente está muito feliz, principalmente por esse último mês, jogando diferente, como jogador gosta de jogar, com bola no pé. A gente vinha de muitas derrotas, crítica externa, uma falta de confiança dentro do grupo. Quando ele (Coelho) assumiu, ele deu confiança pra todo mundo e nos deu alegria em jogar futebol. Temos de enaltecer o Coelho e a comissão dele”, continuou.

Além dos elogios a Coelho e companhia, Ramiro também falou sobre Luan e Pedro Rocha, dois jogadores do Grêmio que interessam ao Corinthians para 2020. Luan

“Dispensa comentários. Luan, principalmente pelas conquistas, Pedro Rocha também, Se concretizar, se vieram, vão acrescentar ainda mais”.

