Ralf tem lesão diagnosticada e não enfrenta o Flamengo na Arena

O volante Ralf não vai enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que será realizada na Arena Corinthians. O jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e, de acordo com a avaliação do corpo médico alvinegro, não terá condição de encarar a equipe carioca. É provável que a recuperação dure até quatro semanas.

O meio-campista não treinou com o restante do elenco na manhã desta sexta-feira por causa das dores e havia se tornado a única dúvida na equipe titular para enfrentar o Rubro-Negro. Ainda não há expectativa exata pelo seu retorno aos gramados, mas é certo que ele também não terá condição de encarar os embates contra o Montevideo Wanderers, em São Paulo e no Uruguai, além do Fortaleza, no outro domingo.

Sem poder contar com o camisa 15, Carille escalou a equipe titular no treinamento da sexta com: Cássio; Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Será apenas a segunda vez de Gabriel como titular na temporada.

O jogador, que sofreu curiosamente uma lesão grave também na coxa direita, demorou a ficar à disposição no começo do ano e só encarou o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista. Ralf, por sua vez, encarou longa sequência de jogos em 2019. Ele jogou todos os jogos da equipe no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de 13 duelos do Paulista e três amistosos na parada para a Copa América.