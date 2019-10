Ralf não é relacionado para o clássico; veja provável escalação do Corinthians

O Corinthians não poderá contar com o volante Ralf para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 18h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se envolveu em um acidente de carro na noite da última sexta-feira e foi liberado para resolver o assunto.

Além dele, o técnico Fábio Carille também não terá à sua disposição Pedrinho e Sornoza, convocados pela Seleção Olímpica e do Equador, respectivamente, e Junior Urso, em tratamento de uma contratura muscular na coxa direita. Por fim, Everaldo segue se recuperando de uma cirurgia no púbis.

Foram dois dias de treinos após o empate contra o Athletico-PR, na última quinta-feira. O último deles aconteceu neste sábado à tarde, em atividade fechada para a imprensa. Na primeira parte dos trabalhos, a comissão técnica passou vídeos do adversário para explanações de variação tática e, na sequência, os jogadores foram para a academia intensificar um treino de força. Em campo, eles realizaram treino tático sob comando de Carille.

No gramado, a atividade aconteceu em espaço reduzido, com a separação de dois times. Alguns atletas ainda treinaram finalizações e cobranças de falta. Com esses desfalques, a provável escalação do alvinegro deve ter: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love e Boselli.

O Corinthians é o quarto colocado na tabela do Brasileirão, com 43 pontos conquistados, enquanto o São Paulo é o quinto, com 40. O jogo acontece neste domingo, no Morumbi, às 18h (de Brasília), com torcida única de são-paulinos.

Confira abaixo todos os relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Danilo Avelar, Fagner, Michel e Carlos

Zagueiros: Gil, Manoel, Marllon e Bruno Méndez

Volantes: Gabriel, Renê Jr, Matheus Jesus e Ramiro

Meias: Jadson, Régis e Mateus Vital

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Gustavo, Clayson e Janderson

