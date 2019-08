Problema hidráulico na Arena faz Corinthians realocar torcedores

A Arena Corinthians sofreu com um vazamento no sistema hidráulico que ocasionou problemas no 6º e 9º andares do estádio. Parte do gesso cedeu após o escape da água atingir o forro do teto, e o clube já está investigando o que aconteceu para o início dos reparos.

Os corintianos que compraram ingressos para o setor Oeste Superior da Arena tiveram que ser realocados para a parte inferior por conta do vazamento na partida desta quarta-feira, contra o Goiás, em duelo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não cobrará pela mudança do local.

O ocorrido já está em análise do Corinthians, que, através de sua equipe de manutenção predial, vai buscar as medidas para o reparo, juntamente com a construtora do estádio. A região, portanto, estará interditada até o fim das obras.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que no dia (6/8) um provável vazamento no sistema hidráulico ocasionou problemas no forro de parte do 9º andar da Arena Corinthians. A equipe de manutenção predial, em conjunto com a construtora, está avaliando as ações necessárias para recuperar o dano material. A Arena Corinthians reitera seu compromisso com a transparência e segurança de todos os frequentadores do estádio.