Prestes a ser negociado, Henrique vai a campo com reservas do Corinthians

O Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira após a vitória sobre o Goiás, na quarta-feira. Enquanto os titulares realizaram trabalhos internos, na academia do CT Joaquim Grava, todos os jogadores que não foram utilizados no jogo contra o Esmeraldino foram a campo. O destaque ficou por conta de Henrique, que está prestes a ser negociado com o Al Kalba, de Dubai, e participou normalmente da atividade.

A Gazeta Esportiva apurou, na última terça-feira, que o zagueiro está de malas prontas e que sua venda ao futebol árabe deve render 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,3 milhões) aos cofres do Timão, pagos mensalmente até o fim de 2020. A tendência é que a negociação seja selada ainda nesta quinta-feira.

Vagner Love, Sornoza e Danilo Avelar, considerados titulares no Corinthians, foram poupados da partida contra o Goiás e participaram do treinamento em campo reduzido comandado por Fábio Carille. A provável escalação para o confronto contra o Internacional, no domingo, às 11h, ainda é uma incógnita, porém é provável que o treinador opte novamente por preservar jogadores.

A única certeza é a ausência de Fagner, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e está suspenso para enfrentar o Colorado. Dessa forma, Carille deve optar por Michel Macedo como substituto. Ralf, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita, foi ao gramado nesta quinta-feira, mas trabalhou à parte, em processo de transição.

Fessin retorna ao campo

Depois de sofrer uma grave lesão na tíbia durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fessin participou do treinamento com bola no gramado, demonstrando estar totalmente recuperado. O meia-atacante ficou sete meses fora de combate e, agora, pode começar a ganhar oportunidades na equipe profissional.