Presença de Everaldo pode ser trunfo para Pedrinho jogar de armador

O meia Pedrinho é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com três gols marcados em sete jogos disputados, mas há expectativa no clube para vê-lo atuar mais perto da meta adversária, como um armador. Atualmente aproveitado pela direita pelo técnico Fábio Carille, o jovem das categorias de base pode ter no atacante Everaldo um trunfo para jogar onde mais deseja.

“Aproveitei o Vila Nova para olhar o Pedrinho por dentro, não gostei. Talvez com um outro conjunto, com Everaldo aberto, Pedrinho por dentro possa dar uma resposta melhor”, observou Carille, que teve Vagner Love pela esquerda naquele jogo, com Régis pela direita.

Everaldo, citado por Carille, não participou dos amistosos porque passou por um processo de fortalecimento muscular durante a parada da Copa América, buscando corrigir desequilíbrio de massa e deixá-lo com menos risco de lesões durante o semestre. Ele já vem participando dos treinos, mas não foi relacionado para encarar o CSA.

Enquanto espera o companheiro, o próprio Pedrinho “entrou” na campanha recentemente, tratando do tema após a vitória por 1 a 0 sobre o CSA. “Todo mundo sabe desse meu desejo de poder estar atuando mais por dentro”, comentou o canhoto, que viu seu empresário fazer seguidas postagens a esse respeito durante esse ano.

Will Dantas exaltou, principalmente, a sua participação no Torneio Maurice Rvelló, antigo Torneio de Toulon, na França. Disputada e vencida com a Seleção Olímpica do Brasil, a competição mostrou sempre Pedrinho como um armador centralizado da equipe.

Seja como meia ou ponta, Pedrinho é provável titular do Corinthians para encarar o Flamengo, no domingo, na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos conquistados até o momento, o Timão tem um jogo a menos do que o restante dos adversários e atualmente ocupa a oitava colocação do torneio.