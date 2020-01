Por segurança, Corinthians x Inter tem venda de ingressos na Copinha

A semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Corinthians e Internacional terá cobrança de ingressos. De acordo com comunicado da Federação Paulista, a decisão foi tomada depois de um pedido da Polícia Militar, por questão de segurança.

As vendas começaram às 15 horas deste domingo, pela internet, com os seguintes valores: setores A e A1 sairão por R$ 30,00, enquanto as áreas B, C1 (Corinthians) e D1 (Internacional) custarão R$ 20,00.

A partida será disputada na terça-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Barueri. A venda só terá algum ponto físico se as entradas não forem esgotadas pela internet.

Confira abaixo como comprar:

Público geral: ingressoscorinthians.com.br

Fiel Torcedor: www.fieltorcedor.com.br

Torcida do Internacional: copasp.ligatech.com.br