Polêmico e vencedor, ex-presidente do Corinthians Alberto Dualib completa 100 anos

Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, completa 100 anos de idade neste sábado. Nascido em Glicério, cidade do interior de São Paulo, na região de Araçatuba, o empresário e ex-dirigente ocupou a presidência do Timão no período de 1993 a 2007, por quatro mandatos.

Durante os 14 anos no comando do clube alvinegro, colecionou títulos importantes e marcou seu nome na história corintiana. No entanto, o final de sua passagem foi manchado por escândalos financeiros, que culminaram em sua renúncia e posterior exclusão do quadro de sócios.

Nos gramados, os mandatos de Dualib trouxeram diversos troféus ao Corinthians. Entre os títulos do período, estão as Copas do Brasil de 1995 e 2002, os Campeonatos Brasileiros de 1998, 1999 e 2005, o Mundial de 2000 e os Campeonatos Paulistas de 1995, 1997, 1999, 2001 e 2003.

Foi com ele como presidente que o Corinthians firmou marcantes parcerias, como a do banco Excel, com os norte-americanos da Hicks Muse e os iraquianos e russos da Media Sports Investment (MSI). Em 2007, com o fim do acordo com a MSI, o cartola passou a ser investigado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Então, o ex-presidente renunciou ao cargo em outubro de 2007 visando evitar o impeachment iminente. No ano seguinte, o mandatário viu Carlos Senger, presidente do Conselho Deliberativo na época, assinar o seu desligamento do quadro de sócios do clube.

Em 2010, Alberto Dualib foi condenado em primeira instância na Justiça Estadual de São Paulo pelo crime de estelionato. Em outubro do ano passado, porém, foi reconhecida a extinção de sua punibilidade por conta da prescrição da pena.

Em maio deste ano, o Conselho de Orientação do Timão (Cori) recomendou o retorno do ex-dirigente ao quadro associativo do clube. Contudo, o assunto deixou de ser pauta no Conselho Deliberativo do Timão e a volta não foi votada.