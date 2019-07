Pendurado, trio do Timão não leva cartão e poderá enfrentar o Palmeiras

O técnico Fábio Carille teve tudo, menos cautela ao escalar três pendurados na partida contra o Fortaleza, neste domingo, na Arena Castelão. Cássio, Danilo Avelar e Júnior Urso, três jogadores considerados titulares, foram a campo mesmo com o riso de ficarem de fora do clássico contra o Palmeiras, na próxima rodada, mas conseguiram passar os 90 minutos sem serem advertidos com cartão amarelo pela arbitragem.

Com um time misto, sem cinco titulares, o Corinthians sofreu no primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem no placar. Para parte da torcida, a presença em campo do trio que estava pendurado era muito arriscada, mas Cássio, Avelar e Urso mostraram o porquê de Carille ter apostado neles no duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Danilo Avelar, inclusive, não só esbanjou disciplina ao longo do confronto para não perder o clássico contra o Palmeiras como também fechou os trabalhos do Timão em Fortaleza com um lindo gol de fora da área, mandando no ângulo do goleiro Felipe Alves e assegurando a importante vitória por 3 a 1 para o Corinthians.

Com o resultado, o Timão pulou para a oitava colocação, com 19 pontos, mas ainda possui um jogo a menos que os demais adversários e, por isso, pode subir ainda mais na tabela. Nesta segunda-feira, o elenco do Corinthians fará um trabalho regenerativo na academia do hotel em que está hospedado em Fortaleza e, na sequência, retorna à capital paulista.

Antes do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, em Itaquera, o Timão terá outro compromisso importante na temporada. Na quinta-feira, o elenco alvinegro viaja para o Uruguai, onde terá a missão de confirmar a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana após vencer o Montevideo Wanderers, na ida, por 2 a 0.

