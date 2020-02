Pedro Henrique revela cobrança do elenco internamente após segunda derrota consecutiva

Titular em todos os jogos do Corinthians desta temporada, Pedro Henrique não está satisfeito com a fase atual do time. Com a derrota para a Inter de Limeira, o Timão chegou ao seu segundo revés seguido e internamente o grupo já se cobra por melhora, segundo o zagueiro.

“Não é normal. A gente se cobrou no vestiário. Agora é colocar a cabeça no travesseiro, guardar o que foi bom e virar a chave”, comentou.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians terá a sua partida mais importante deste início de 2020, diante do Guaraní, do Paraguai, pela pré-Libertadores. Para Pedro Henrique, entrar mais ligado será peça chave para reverter o placar de 1 a 0 para os paraguaios da última quarta-feira.

“Quarta-feira será uma final, temos que entrar mais ligados, focar na vitória e dar o máximo para conseguir a classificação”, finalizou.

Depois da Libertadores, o Timão terá o clássico “majestoso”, contra o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Paulistão.