Pedrinho supera dores no ombro e fica à disposição de Carille

Pedrinho está pronto para ajudar o Corinthians novamente. No retorno da delegação do Corinthians de Fortaleza para São Paulo, o jogador de 20 anos garantiu à reportagem que está livre das dores no ombro esquerdo e à disposição de Carille para a partida de domingo, na Arena, contra o Oeste.

O técnico preferiu escalar Vagner Love diante do Ceará, na quarta, e preservar Pedrinho, inclusive com orientação dos médicos. O receio era por uma trombada, algo impacto que pudesse causar alguma problema mais grave, já que os exames não detectaram lesão alguma no local.

Tudo isso porque Pedrinho tentou evitar um lateral no campo de ataque no clássico com o Santos, ainda durante o primeiro tempo. Desde então, o meia-atacante passou a suportar um incômodo no ombro esquerdo. Na etapa final, não aguentou e pediu substituição.

Pedrinho fez 14 jogos nessa temporada e ainda não marcou gols. Sua titularidade coincide com o bom momento da equipe, que está há oito jogos sem perder. Além de Vagner Love, o retorno de Jadson também intensificará a luta da revelação alvinegra por um espaço no time.

