Pedrinho não tem pressa para jogar na Europa e curte titularidade no Corinthians

Pedrinho é constantemente sondado pelo mercado externo, admite a vontade de jogar na Europa, mas, em entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira, o jogador deixou claro que não tem pressa.

“Esse vem sendo um ano muito importante para mim, onde venho ajudando a equipe cada dia mais. Em relação a sondagem eu deixo na mão do meu empresário”, explicou.

“Eu não cheguei nem a saber sobre valores, essas coisas, nem cheguei a conversar. O que eu vi foi pela internet, acaba aparecendo e a gente acaba vendo. Todo jogador sonha em jogar na Europa, mas se eu ficar aqui ficarei muito feliz, porque é um clube que eu sou apaixonado, sempre falei que queria ganhar títulos e ser ídolo, tento ao máximo recompensar o que esse clube e torcida fazem por mim todo dia”.

A grande motivação de Pedrinho no Corinthians tem relação com sua titularidade. Se no passado o banco de reservas e as substituições eram rotineiras, agora a história é outra. A boa fase convenceu o técnico Fábio Carille a tornar a cria da base titular.

“Exatamente! Pelo fato de estar tendo oportunidade de atuar, o desejo aumenta de ficar. Venho me tornando o jogador que eu sempre sonhei. Fico feliz e tento aproveitar ao máximo”.

