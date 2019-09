Pedrinho é convocado e vai desfalcar o Corinthians em clássico pelo Brasileirão

Pedrinho mais uma vez foi lembrado para a Seleção Brasileira Sub-23. Na manhã dessa sexta, a promessa corintiana foi convocada por André Jardine para os amistosos contra Venezuela e Japão, ambos agendados para Recife, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Com isso, Pedrinho vai desfalcar o Corinthians em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Contra o Athletico-PR, em casa, e no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Mateus Vital, constantemente chamado por Jardine, dessa vez ficou de fora. Na Seleção principal, Tite também não convocou Fagner e Cássio, jogadores recorrentes na lista do ex-treinador do Corinthians.

