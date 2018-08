Pedrinho admite cansaço, mas se coloca à disposição para domingo

O meia Pedrinho foi o escolhido para falar com a imprensa na noite desta quinta-feira, no desembarque da delegação do Corinthians após a derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, no aeroporto de Guarulhos. Titular da equipe nos últimos quatro jogos, o garoto admitiu o cansaço com a sequência de partidas, mas disse que pode ficar à disposição do técnico Osmar Loss neste domingo, contra a Chapecoense, às 16h (de Brasília), na Arena Condá.

“Se for possível, se o Loss optar, jogo domingo e quarta. Estou bem tranquilo em relação a isso, não me sinto cansado ao máximo, vou estar à disposição para que o Loss precisar”, disse o jogador, citando também o provável motivo para que Loss poupe seus titulares no final de semana: a volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o mesmo rival, também como visitante, na quarta-feira.

O artifício já foi usado por Loss antes da viagem a Santiago, quando deixou de escalar Fagner, Danilo Avelar e Gabriel no empate sem gols com o Atlético-PR, em Itaquera, no último sábado. Dessa vez, no entanto, o tempo de recuperação é ainda menor, oque deve causar uma preservação de mais atletas.

“É muito desgastante (a série de jogos), sabemos as dificuldades, nunca dá tempo de recuperar 100%, sempre estamos viajando para lá ou para cá. Mas não dá para reclamar, temos que agradecer porque estamos fazendo o que gostamos. Qualquer esforço é válido”, disse o armador, antes de lamentar o revés na casa do adversário. Com o 1 a 0 para os chilenos, o Timão precisa ao menos devolver o placar e levar o duelo para os pênaltis. Para se classificar no tempo normal, será necessária uma vitória por dois gols de saldo.

“Infelizmente não era o resultado que queríamos, tentamos buscar um bom resultado, que era a vitória, mas no decorrer do jogo vimos que tinha que segurar um pouco para não vir com uma desvantagem grande e conseguir reverter na Arena”, observou o atleta, tentando achar uma explicação para o desempenho abaixo do esperado.

“Começamos com um ritmo bom nos primeiros 15 ou 20 minutos, mas deixamos cair e o Colo-Colo tomou conta do jogo. Se não fosse também a grande partida do Cássio e o empenho de todos os jogadores, poderíamos ter vindo com um resultado pior. Tenho certeza que aqui na Arena podemos reverter”, concluiu Pedrinho.