Pedrinho 2020: Contratempos e uma despedida ruim para todo mundo

A temporada 2020 de Pedrinho no Corinthians, de fato, não conseguiu engrenar. E não por culpa do jogador. Pré-Olímpico, negociação com o Benfica e até quarentena foram responsáveis pelo jogador perder tantos treinos e jogos.

Na teoria, Pedrinho poderia ser um ótimo parceiro para Luan no meio de campo, inclusive para dar mais liberdade ao camisa 7 e evitar uma escalação ‘forçada’ de dois pontas por fata de opção na armação.

Na prática, essa parceria não vingou. A expulsão com 28 minutos de Libertadores tem peso importante nessa história. E no Paulistão, o Pedrinho atuou em apenas 3 jogos, com uma média de apenas 41,6 minutos por partida.

Segundo o Footstats, Pedrinho não conseguiu mais do que 2 finalizações ao gol, 4 cruzamentos e 2 lançamentos. Nenhuma destas tentativas encontrou o destino correto.

Fora isso, o jogador de 21 anos deu 1 assistência para finalização, fez 1 desarme e trocou 45 passes, média de 15 por jogo, com 80% de aproveitamento neste quesito.

Números modestos e incompatíveis com o potencial de um camisa 10 de Seleção Olímpica e aposta do Benfica pelo valor de 20 milhões de euros (R$ 115.5 milhões), além do que Pedrinho já mostrou em temporadas passadas.

Com a pandemia da Covid-19 e o futuro acertado para jogar na Europa a partir do segundo semestre, a revelação corintiana não terá tempo de se recuperar e deixar o clube do coração da maneira que gostaria. Resta a Tiago Nunes procurar uma peça no elenco que possa substituir as características que Pedrinho poderia entregar.

PEDRINHO

Jogos pelo Corinthians: 141

Títulos: 4

Campeonato Brasileiro (2017); Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019)

NO PAULISTÃO

Jogos: 3

Assistências para finalização: 1

Cruzamentos: 4 (4 errados)

Desarme: 1

Finalizações: 2 (2 erradas)

Lançamentos: 2 (2 errados), média de 0.7

Passes: 45, média de 15 e 80% acerto

Virada de bola: 1, média de 0.3 média