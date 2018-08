Para Cássio, Corinthians “sai de cabeça erguida” da Libertadores

Ao contrário do que ocorreu em outras eliminações no decorrer de sua longa história no Corinthians, o goleiro Cássio deixou o gramado de Itaquera resignado na noite desta quarta-feira. A sua equipe derrotou o Colo-Colo por 2 a 1, mas acabou eliminada da Copa Libertadores da América por ter perdido por 1 a 0 em Santiago.

“Fizemos um grande jogo. Lutamos, mas é jogo de mata-mata. Fazer o gol fora de casa faz muita diferença na hora decisiva. Não tem nem o que falar do pessoal, que buscou, correu. Temos que agradecer à torcida também”, comentou Cássio, sereno.

De fato, o Corinthians pressionou bastante o Colo-Colo em busca do gol que lhe daria a vaga nas quartas de final do torneio continental. “Tentamos o tempo todo. Fizemos um jogo em que demonstramos vontade e dedicação. Infelizmente, não conseguimos. Mas a gente sai de cabeça erguida”, afirmou.

O goleiro não quis nem abordar os problemas que o Corinthians enfrentou entre a fase de grupos da Libertadores e as oitavas de final, quando perdeu, por exemplo, o zagueiro Balbuena, o lateral esquerdo Sidcley, o volante Maycon e o meia Rodriguinho.

“Isso prejudica, mas não dá para ficar falando toda hora. Os caras foram e não vão voltar mais”, concluiu Cássio.