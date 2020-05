Pablo coloca Corinthians como prioridade em um “futuro não tão distante”

O zagueiro Pablo afirmou que gostaria de voltar ao Brasil antes que sua carreira chegue ao fim. Mais precisamente, o defensor de 28 anos disse que deseja voltar ao Corinthians em um “futuro não tão distante”. Campeão paulista e brasileiro em 2017, o atual jogador do Bordeaux, revelou que a sua prioridade, quando retornar ao seu país natal, é o clube do Parque São Jorge.

“Não queria voltar ao Brasil em fim de carreira, queria voltar bem fisicamente, jogar no meu maior nível. É uma coisa a se pensar para um futuro não tão distante. Eu já falei isso e com certeza minha primeira opção será o Corinthians porque eu comecei uma história lá, muito positiva, mas foi curta. Eu tenho o sonho de jogar em um time grande da Europa, ser campeão da Liga dos Campeões, mas se não acontecer, o Corinthians é minha primeira opção”, disse em uma live ao Meu Timão.

Entretanto, Pablo sabe que a diferença econômica entre os dois continentes é muito grande, mas confessou que não se incomodaria em reduzir os seus salários para poder voltar a vestir a camisa do Alvinegro.

“Quando você tem uma estabilidade financeira já estipulada, as decisões podem ser mais do coração. É uma coisa a ser conversadas, não teria problemas em reduzir salário. A gente em nossas contas, obrigações… eu sei da realidade no Brasil, e isso tudo teria que ser conversado e não teria problema em aceitar”, finalizou.

