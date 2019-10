Outubro maldito: mês atormenta Corinthians pelo segundo ano consecutivo

O Corinthians vive momento delicado. O time comandado por Fábio Carille não vence há cinco jogos e não consegue apresentar um bom desempenho nos gramados. A má fase do Timão coincide com o período do ano no qual a equipe passou por dificuldades em 2018.

O primeiro jogo da sequência de cinco jogos sem vitória foi contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 5 de outubro. Desde então, a equipe empatou com Athletico Paranaense e Goiás e foi derrotada por São Paulo e Cruzeiro, sendo todos os confrontos no décimo mês do ano.

A última vez que o Timão ficou cinco partidas sem vencer foi em 2018. Na ocasião, o time ficou seis jogos sem triunfar. Depois de empatar com o América-MG, no dia 29 de setembro, o Alvinegro perdeu quatro partidas consecutivas, para Flamengo, Cruzeiro (primeira final da Copa do Brasil), Santos e Cruzeiro novamente (segunda final da Copa do Brasil, antes de empatar contra o Vitória. Esses cinco jogos aconteceram entre os dias 5 e 21 de outubro.

Em 2018, o Corinthians passava por momento ainda mais complicado. Após a derrota para o Vitória, o time comandado por Jair Ventura figurava na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos de vantagem para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Antes do fim de outubro, o Corinthians ainda terá mais duas partidas pelo Brasileirão. Primeiro, o Alvinegro receberá o Santos, no sábado, às 17h, na Arena. Na sequência, o Timão enfrentará o CSA, no dia 30, fora de casa.

Com a derrota para o Cruzeiro, o Corinthians estacionou nos 44 pontos, e perdeu posição para o São Paulo, que derrotou o Avaí no domingo. O Timão ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que enfrentará o Ceará, nesta segunda-feira.