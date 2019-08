Organizada do Corinthians prepara homenagem para Danilo

O meia Danilo, ex-jogador do Corinthians, será homenageado neste domingo pela Estopim da Fiel. A organizada do Timão confeccionou uma bandeira com o rosto do meia, que será exposta na Arena minutos antes do duelo contra o Atlético-MG, no dia do aniversário do clube.

Danilo será o tema da 109ª bandeira confeccionada em homenagem aos ídolos do Corinthians. No centenário do clube, em 2010, a torcida fez 100 bandeiras que carregam nomes importantes da história alvinegra. Desde então, a cada ano um novo personagem é homenageado no dia do aniversário do Timão.

No duelo contra o Atlético-MG, as bandeiras serão hasteadas em bambu e entrarão em campo junto com os seus respectivos homenageados, pouco antes da bola rolar.

Com passagem entre 2010 e 2018 no Corinthians, Danilo foi um dos símbolos de uma década extremamente vitoriosa do clube. No total, o meia de 40 anos conquistou três Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Paulistas. Foram 357 jogos com a camisa do Timão e 35 gols marcados.