Orçamento corintiano fica comprometido com queda precoce na Libertadores

A eliminação diante do Guaraní, do Paraguai, ainda nas fases preliminares da Copa Libertadores da América causa um transtorno na sequência do trabalho do elenco e um problema para a diretoria do Corinthians na questão financeira. O presidente Andrés Sanchez e sua cúpula contavam, pelo menos, com o time avançando às oitavas de final da competição sul-americana para rechear os cofres do clube.

Com o insucesso, o Corinthians deixará de arrecadar cerca de R$ 19,8 milhões em prêmios da Libertadores. Esse valor estava, inclusive, previsto no orçamento anual do Timão para 2020, que determinava inicialmente uma déficit na casa de R$ 21 milhões, mas, segundo a Folha de S.Paulo, uma nova proposta seria apresentada com superávit de R$ 40 mil, após uma série de cortes necessários de gastos.

O desempenho do time pode ajudar a conter o rombo nas contas. Isso porque o orçamento também prevê desempenhos apenas regulares na Copa do Brasil, ficando nas oitavas de final, e o sétimo lugar no Brasileirão. Se a equipe der uma boa resposta em campo, as premiações das competições nacionais vão apagar esse primeiro revés de 2020.

Sem os jogos da Libertadores, o Corinthians também deixa de receber com a bilheteria. Contra o Guarani, a arrecadação ficou em R$ 2,2 milhões. O dinheiro das partidas em casa estava sendo destinado para o pagamento do financiamento do estádio em Itaquera. Até a fase de oitavas de final, o Timão faria pelo menos mais quatro jogos em sua arena.

A situação corintiana em 2019 já não foi confortável. O time iniciou o ano com sucesso, vencendo o título paulista, porém caiu de rendimento na sequência, com insucessos na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Brasileirão, sofreu para alcançar a vaga nas etapas anteriores à fase de grupos da Libertadores. E financeiramente, o orçamento de 2020 previa um déficit no ano passado na casa de R$ 145 milhões.

Agora, o Corinthians terá pouco tempo para abafar a pressão. No sábado, o time volta a atuar pelo Campeonato Paulista no clássico contra o São Paulo, no estádio do Morumbi.