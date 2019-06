Nas redes sociais, Corinthians relembra título da Copa do Brasil de 1995

O dia 21 de junho é sempre especial para o torcedor do Corinthians. Foi nesta data, há 24 anos, que o clube conquistou a sua primeira Copa do Brasil. Através das suas redes sociais, nesta sexta-feira, o Timão relembrou o título conduzido por Marcelinho Carioca e companhia.

O Corinthians publicou o lance do gol do camisa 7, que decretou a conquista alvinegra. Na ocasião, Marcelinho aproveitou a sobra e só empurrou para as redes, no jogo de volta da final.

Na campanha do título, o Corinthians passou pelo Operário-MT, na primeira fase, e bateu o Rio Branco nas oitavas de final. Nas quartas, a equipe alvinegra despachou o Paraná, e nas semis não teve dificuldades contra o Vasco, com direito a uma goleada por 5 a 0 no jogo de volta.

Na decisão, o adversário seria o Grêmio, que passou pelo Flamengo na semifinal depois de duas vitórias. No jogo de ida, o Timão venceu por 2 a 1, no Pacaembu, com gols de Viola e Marcelinho Carioca. Luís Carlos Goiano marcou para os gremistas. Na partida decisiva, no Estádio Olímpico, Marcelinho Carioca marcou aos 26 da segunda etapa para coroar a primeira conquista de Copa do Brasil para o Corinthians.