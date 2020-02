Nas redes sociais, Corinthians agradece apoio da Fiel após eliminação

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians sofreu uma grande decepção no início de 2020 com a eliminação diante do Guaraní, do Paraguai, nas etapas iniciais da Libertadores da América. No entanto, o clube tenta manter a torcida ao seu lado, exaltando o comportamento daqueles que foram ao estádio nesta quarta-feira e agradecendo o apoio.

“Na vitória ou na derrota, eu grito forte: corintiano eu serei até a morte! Obrigado pelo apoio de sempre, Fiel!”, apontou o clube paulista através das suas redes sociais.

Ao abrir 2 a 0 no confronto, o corintiano chegou a sentir o gosto da classificação, pois o placar cobria a derrota da semana anterior no Paraguai. Porém, o gol de falta de Fernando Fernández, aos 8 minutos do segundo tempo, decretou a eliminação dos paulistas.

No final de semana, o Corinthians volta a ter um compromisso importante, desta vez pelo Campeonato Paulista. O Timão enfrenta o São Paulo no sábado, às 19 horas, no Morumbi.