Na pele! Ação do Corinthians tatua símbolo alvinegro em torcedores

Torcedores fanáticos do Corinthians ganharam a chance de marcar sua paixão na pele. O clube iniciou na manhã deste sábado uma ação para tatuar o escudo do Timão nos alvinegros em busca de um recorde mundial.

Cinquenta tatuadores coordenados pela Tattoo Week se reuniram no Ginásio Bernardão, dentro de Parque São Jorge, para tentar bater o recorde mundial de tatuagens em time de futebol.

Imagens: Vicente Lomonaco

A meta do Corinthians para alcançar a marca mundial é tatuar o símbolo do Timão em três mil torcedores durante 24 horas. A ação, que começou neste sábado, se arrastará até o domingo na tentativa de marcar a pele dos milhares de alvinegros.

