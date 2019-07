Méndez pode ter primeira chance como zagueiro do Corinthians em jogo-treino

O zagueiro Bruno Méndez pode ter nesta terça-feira, no jogo-treino contra o Juventus, no CT Joaquim Grava, a chance de atuar pela primeira vez na sua posição de origem no Corinthians. Depois de ser aproveitado – e aprovado – na lateral direita por uma necessidade do técnico Fábio Carille, ele está à disposição para mostrar sua capacidade jogando mais centralizado.

Visto como muito jovem quando chegou ao clube, Méndez surpreendeu pela personalidade e a facilidade de adaptação. Aos 19 anos, entrou improvisado no setor para atuar em jogos complicados, como encarar o Cruzeiro no Mineirão e o Santos na Vila Belmiro, duas ocasiões que fizeram subir muito o seu conceito dentro da comissão técnica.

Foi assistindo ao desempenho de Méndez que o treinador viu-se seguro para liberar Pedro Henrique e Marllon, os dois reservas imediatos da zaga, emprestados para Athletico e Bahia, respectivamente. Gil chegou para ser titular enquanto Méndez fica com a incumbência de ser o reserva pela direita em um primeiro momento.

Diante do clube da Mooca, a ideia de Carille é seguir dando minutos aos jogadores que atuaram nos segundos tempos dos amistosos durante a parada para a Copa América.

O Corinthians possui 15 pontos no Brasileiro, ocupando atualmente a oitava posição, com um jogo a menos do que o restante dos adversários. O embate contra o Goiás, pela sétima rodada, ainda não tem data para ser realizado.

Além do Nacional, o Timão segue na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. O rival nas oitavas de final será o Montevideo Wanderers, justamente o clube que revelou Méndez. O jovem, aliás, não pode jogar porque foi inscrito pelos uruguaios na primeira fase.