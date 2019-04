Méndez passa por intensivo sobre marcação e cabeceio no Corinthians

O zagueiro Bruno Méndez recebe atenção especial da comissão técnica do Corinthians desde que foi contratado, em fevereiro, para reforçar o setor defensivo alvinegro. Ainda sem ter uma chance de entrar em campo, o jovem de 19 anos foi relacionado pela primeira vez na derrota por 1 a 0 para o Ceará, na Arena, e recebeu elogios mesmo sem ter pisado no gramado.

“Estou mito contente com ele, bom tecnicamente, muito satisfeito”, disse o técnico Fábio Carille, explicando o que falta para que o atleta receba mais chances na zaga durante a temporada. A ideia é que ele se adapte rapidamente ao sistema de marcação do clube e melhore o cabeceio.

“Precisamos melhorar um pouquinho o cabeceio e estamos trabalhando. Estamos muito satisfeito com ele, é um atleta que está entendendo a forma de jogar, é muito diferente do que ele estava acostumado. Uma forma de marcar diferente, tem que ter paciência para um jovem”, continuou Carille.

Relacionado devido à ausência de Manoel, que alçou Marllon à condição de titular e abriu um espaço no banco de reservas, Méndez recebe atenção especial nos treinos do dia a dia no CT Joaquim Grava. É comum que o auxiliar Fabinho faça um trabalho à parte com ele e João, atleta das categorias de base que treina com o profissional desde o começo do ano.

Sua oportunidade de jogar foi diminuída neste primeiro semestre devido ao fato de não estar inscrito na lista A do Campeonato Paulista, por opção da comissão técnica, nem poder ser relacionado para a Copa Sul-Americana, já que foi inscrito antes pelo Montevideo Wanderers, seu ex-clube.

Ele ainda é presença certa no Mundial sub-20, marcado para maio/junho deste ano, na Polônia, e pode ser até convocado para o time principal do Uruguai na Copa América, logo na sequência. É provável que ele receba mais chances no segundo semestre.