Memphis escapa de gancho e é advertido por usar celular em jogo do Corinthians

O atacante Memphis Depay escapou de uma punição por ter utilizado seu telefone celular no banco de reservas durante a partida entre Corinthians e Flamengo, no último dia 22 de março, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu apenas uma advertência do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), em julgamento realizado nesta quinta-feira. Ele havia sido enquadrado no Artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), cuja pena prevista é de um a seis jogos de suspensão.

Memphis alegou que utilizou o celular para se comunicar com membros do departamento médico da seleção da Holanda. Na oportunidade, ele deixou o campo com uma lesão na coxa direita.

O auditor do processo, Luiz Gabriel Neves, entendeu que o caso do holandês se enquadrava no Artigo 191, que engloba descumprimento de regulamentos. Sendo assim, a multa de R$ 1 mil aplicada foi convertida em uma advertência.

Dois funcionários absolvidos

Além de Memphis Depay, dois funcionários do Corinthians também foram julgados nesta quinta-feira: Leonardo Carnevale, gerente de marcas e negócios, e Mauro Van Basten, observador técnico da equipe principal. Ambos, no entanto, foram absolvidos.

A dupla foi citada no Artigo 258. Na súmula do jogo contra o Flamengo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou que eles protestaram em frente ao vestiário. "Sempre contra a gente, safado, tá de sacanagem, gritaram. Porém, os dois foram absolvidos por "falta de individualização da conduta".

Em contrapartida, o Corinthians recebeu uma multa por retardar o reinício da partida após o intervalo em quatro minutos e objetos que foram atirados no gramado. O clube terá que pagar R$ 54 mil.

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