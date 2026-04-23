Memphis e Gui Negão vão a campo, e Corinthians se reapresenta após vitória na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou após a vitória 1 a 0 contra o Barra, em Santa Catarina, na última terça-feira. Agora, o foco do Timão é no duelo com o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O atacante Memphis Depay, que não entra em campo desde 22 de março, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo, segue fora das atividades com o grupo. O holandês trata um estiramento muscular na coxa direita e chegou a ir ao gramado, mas realizou trabalhos separados, acompanhado por fisioterapeutas.

A tendência é que o camisa 10 não enfrente o Vasco da Gama. O retorno é esperado para a próxima quinta-feira, quando o Corinthians recebe o Peñarol, pela terceira rodada da Libertadores.

A comissão de Fernando Diniz teve outras baixas na atividade desta quinta-feira. O volante André está com gripe e nem foi a campo no CT Dr. Joaquim Grava. Junto dele, Tchoca (dores no púbis), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (recuperação de cirurgia para reconstrução do menisco do joelho direito) também seguiram na parte interna.

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Por outro lado, o Corinthians também teve boas notícias. O atacante Gui Negão avançou na recuperação da lesão na coxa direita, iniciou transição física e já trabalhou com bola.

Já o goleiro Hugo Souza fez um trabalho individual e não participou da atividade principal com os demais goleiros. Ainda assim, o jogador apresenta evolução no quadro de dores musculares e pode ficar à disposição para o confronto de domingo, dependendo da resposta nos próximos treinos.

Situação complicada

Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.

Por outro lado, o desempenho nas copas é animador. O time venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores e lidera o Grupo E, com seis pontos. Já na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Barra e encaminhou a classificação para as oitavas de final.

Próximo jogo

Jogo: Corinthians x Vasco

Corinthians x Vasco Data e horário: 26 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

26 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Neo Química Arena

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