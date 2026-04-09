Memphis causa incômodo no Corinthians por postura nos bastidores

Por Tiago Salazar

Lesionado e com contrato próximo do fim, Memphis Depay tem causado incômodo nos bastidores do Corinthians por seu comportamento fora de campo. Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o camisa 10 vem gerando irritação entre pessoas do dia a dia do clube por “se meter demais” em assuntos internos.

O jogador tenta interferir em áreas que fogem à sua função, como contratações, além de já ter feito críticas aos departamentos médico e de preparação física. Questões de logística e planejamento da equipe também já estiveram entre suas reclamações.

O comportamento não se restringe aos bastidores administrativos. O atacante também teve atritos com companheiros de elenco, principalmente por tentar inserir pessoas próximas em ambientes internos do vestiário, atitude que encontrou resistência dentro do grupo.

"Memphis Depay gera INCÔMODO e IRRITAÇÃO no dia a dia do Corinthians" 👀 Tiago Salazar revela BASTIDORES do atacante do Timão! 🦅👇#GazetaTimao #GazetaEsportiva pic.twitter.com/i5rWtARgkq — Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) April 8, 2026

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Relação desgastada

A relação de Memphis Depay e Dorival Júnior, demitido do cargo de técnico do Corinthians no último domingo, também já não estava 100% harmoniosa. O atacante holandês demonstrava certa irritação com o treinador devido às poucas oportunidades dadas ao marroquino Zakaria Labyad, indicado pelo camisa 10, com quem dividiu vestiário no PSV, da Holanda.

Apesar das críticas, existem exceções. Um funcionário do clube confirmou a interferência de Memphis em seu setor, mas viu a ação como uma sugestão de alguém preocupado com o desempenho e com o bem do Corinthians. Ainda assim, a avaliação predominante nos bastidores é negativa. Internamente, a percepção é de que o atacante vem “jogando e resolvendo pouco dentro de campo, enquanto fala muito fora". A Gazeta Esportiva procurou o Corinthians e também o estafe de Memphis Depay em busca de uma posição sobre o caso, mas ambos decidiram não se manifestar. Futuro incerto

Memphis Depay tem futuro incerto no Corinthians. O vínculo do jogador com o Timão é válido somente até o meio deste ano. Ele, portanto, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O clube do Parque São Jorge até gostaria de renovar com o holandês, mas não nos moldes atuais. A dívida com o atleta já atingiu a casa dos R$ 42 milhões. A diretoria só toparia estender o vínculo caso pinte uma empresa interessada em fazer uma parceria para assumir os custos do jogador.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024 e, entre polêmicas e bons momentos, conquistou três títulos: Paulistão, Copa do Brasil e a Supercopa. Ao todo, são 20 gols e 15 assistências em 77 jogos com a camisa alvinegra.

Atualmente, o astro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e está fora da estreia do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

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