Marquinhos Gabriel vira titular para dar profundidade ao Corinthians

Marquinhos Gabriel é a nova aposta do técnico Osmar Loss para fazer o Corinthians voltar a vencer. O meia treinou como titular no lugar de Mateus Vital na tarde desta terça-feira e deverá ser a única novidade na formação da equipe que enfrentará o Bahia no dia seguinte, na Fonte Nova.

“Não é uma confirmação ainda”, esquivou-se Loss, tentando fazer mistério. Logo em seguida, contudo, o treinador falou sobre o benefício que a escalação de Marquinhos trará ao Corinthians. “Quando jogamos com Pedrinho e Vital, ficamos sem profundidade. Isso limita as nossas opções de jogo. Como o Marquinhos é canhoto, esperamos que dê essa profundidade que não estamos tendo”, disse.

Loss inovou no treinamento sem a presença de uma equipe adversária que o Corinthians realiza em vésperas de jogos desde os tempos de Tite. Após comandar um trabalho coletivo, o técnico manteve os meio-campistas reservas Mateus Vital e Paulo Roberto em campo para auxiliar no exercício de posicionamento dos titulares.

Além de Marquinhos Gabriel, o Corinthians continuará a contar com o zagueiro Pedro Henrique na vaga de Balbuena, com a seleção paraguaia, e o centroavante Roger no comando do ataque, já que o meia Jadson segue contundido.

Confira a formação corintiana para enfrentar o Bahia: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Roger.

Veja quem Osmar Loss relacionou para a partida:

Goleiros

Walter e Caíque

Laterais

Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Zagueiros

Pedro Henrique, Henrique, Marllon e Léo Santos

Volantes

Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Thiaguinho

Meias

Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Mateus Vital

Atacantes

Pedrinho, Roger, Emerson Sheik, Matheus Matias, Júnior Dutra e Bruno Xavier