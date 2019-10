Marllon explica por que parou no gol da derrota do Corinthians para o Cruzeiro

O clima em Itaquera ficou quente após o lance que resultou na derrota do Corinthians para o Cruzeiro neste sábado. Envolvido na jogada, o zagueiro Marllon deu a sua visão sobre o gol polêmico e explicou os motivos que o fizeram não prosseguir na disputa da bola.

“Eu não senti que foi recuo. Entendi que foi uma dividida. Acho que o fagner não teve a intenção clara de tocar para mim e a bola acabou sobrando para o Ederson lá na frente. No automático, acabei olhando para o bandeira e ele tinha levantado”, disse o zagueiro.

No lance, Fagner deu o último toque na dividida com Marquinhos Gabriel, e a bola sobrou para Ederson, isolado no ataque. Marllon era o defensor mais próximo do cruzeirense, mas parou na jogada ao ver o assistente Luiz Claudio Regazone levantar a bandeira.

O erro do bandeira e a desatenção de Marllon custou caro ao Timão, já que, com a derrota, a equipe de Fábio Carille estacionou nos 44 pontos, na quarta colocação. Além de estar há cinco jogos sem vencer, o Corinthians pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que joga neste domingo contra o Avaí.

