Marllon enfim vai estrear em uma partida oficial do Corinthians

Apresentado como reforço do Corinthians em fevereiro, o zagueiro Marllon só fará a sua primeira partida oficial pelo clube neste domingo de 12 de agosto. O jogador de 26 anos foi beneficiado pela decisão do técnico Osmar Loss de preservar titulares contra a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, e formará dupla de zaga com Léo Santos no compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

Marllon já teve ao menos uma experiência como corintiano. Jamais utilizado pelo técnico Fábio Carille, ele foi a campo no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em Itaquera, em amistoso realizado durante a Copa do Mundo da Rússia.

Agora, Marllon recebeu a sua melhor oportunidade para mostrar serviço e ganhar espaço dentro do elenco. Afinal, o prata da casa Pedro Henrique convive com as críticas. Henrique, longe de ser unanimidade entre os torcedores, conta com um pouco mais de confiança, enquanto Léo Santos tenta mostrar segurança mesmo aos 19 anos.

Marllon é mais rodado do que a maioria dos defensores com quem o Corinthians ficou após perder o paraguaio Balbuena para o West Ham, da Inglaterra. O carioca já passou, por exemplo, por Flamengo, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO e Ponte Preta.