Marcos Braz esclarece gesto de “roubo” de Andrés: “Só brincou comigo”

Um gesto simbolizando “roubo” feito por Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, viralizou nas redes sociais após o empate entre o time alvinegro e o Flamengo, que teve seu gol de empate validado com ajuda do árbitro de vídeo. Nesta segunda-feira, porém, Marcos Braz, vice de futebol do próprio Rubro-Negro, esclareceu a situação ao dizer que tudo foi uma brincadeira.

Depois de ver o Flamengo realizar um treinamento justamente no CT do Corinthians, Braz concedeu entrevista coletiva, fez questão de reforçar que o gesto de Andrés não foi nada sério e evitou criar qualquer problema de relacionamento entre os clubes.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Pegaram uma imagem do Andrés fazendo gesto. Ele me viu de longe, vocês podem acreditar, e brincou comigo em relação ao lance do VAR. Então não foi nada, no começo das imagens ele estava rindo. Só brincou comigo e outro dirigente”, disse.

Aproveitando a presença do mandatário flamenguista no CT Joaquim Grava, Andrés Sanchez apresentou as instalações do clube. O clube carioca, inclusive, publicou um vídeo da recepção.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, foi recebido por Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, e Duílio Monteiro, diretor de futebol, no CT Joaquim Grava. #CRF pic.twitter.com/2YP3F5xs0c — Flamengo (@Flamengo) 22 de julho de 2019

O Mengão viaja ainda nesta segunda-feira para Guayaquil, onde enfrenta o Emelec, no Estádio George Capwell, às 21h30 (de Brasília) da quarta, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

*Especial para a Gazeta Esportiva