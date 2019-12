Manoel vai voltar ao Cruzeiro com ‘salário impagável’ para o clube

Após se despedir do Corinthians, Manoel não conseguiu se acertar com nenhum outro clube e vai se reapresentar no Cruzeiro para a pré-temporada de 2020. O salário do beque é o principal entrave nas negociações. O cenário se complica justamente pelo fato do zagueiro voltar para a Raposa em um momento conturbado, com o clube recém-rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e enfrentando uma grave crise financeira.

O valor pago para o atleta é de R$ 450 mil mensais, em um contrato válido até dezembro de 2020. No período em que o zagueiro esteve emprestado ao Corinthians, o clube mineiro arcava com 30% deste valor (R$ 135 mil).

A dificuldade em pagar altos salários, inclusive, foi assunto de entrevista coletiva concedida pelo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Para o cartola, jogadores que recebem valores acima da realidade do clube vão ter de ceder ou serem negociados.

“Vamos ter de conversar com eles e ver o que é melhor, porque se nós não temos caixa, não tem como pagar. Se manter (o jogador), a gente não tem como pagar”, avisou.

“Temos que conversar com eles e encaixá-los em outros clubes, onde eles acharem melhor. Dentro de uma normalidade, todo mundo tem seu contrato, mas se não tem como pagar, são duas realidades. Espero que eles entendam isso, são pessoas inteligentes, eles já têm a vida feita”, completou Pedro Lourenço.

Manoel foi contratado pelo Cruzeiro em 2014 e foi emprestado para o Corinthians para a temporada de 2019. A partir do meio de 2020, o atleta estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas sua liberação gratuita só poderia acontecer, nesse cenário, após o término do vínculo, ou seja, em 2021.