Manoel tenta liberação do Cruzeiro antes de negociar com Corinthians

Manoel se firmou como titular do Corinthians e, ao lado de Gil, faz parte da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Pedido por Fábio Carille, o beque driblou a desconfiança inicial no Timão e hoje é visto como peça fundamental para o elenco alvinegro.

A questão agora é extra-campo. O vínculo de Manoel com o Corinthians termina em dezembro, ou seja, daqui a menos de três meses. O jogador de 29 anos está emprestado junto ao Cruzeiro.

Há um clima de incerteza sobre a permanência ou não do camisa 4 para a temporada 2020 em função de salário, envolvimento do Athlético-PR, situação peculiar dos cruzeirenses e valorização de mercado.

A Gazeta Esportiva apurou todo esse bastidor para explicar qual a situação de momento, e tem informação importante, que pode ser crucial para a decisão que será tomada em breve.

Os empresários de Manoel estão negociando com o Cruzeiro uma rescisão amigável. O clube mineiro tem contrato com o zagueiro até o fim do ano que vem, mas vive uma situação financeira caótica e não vê com maus olhos a possibilidade de se livrar de ter de pagar um salário de aproximadamente R$ 500 mil por mês.

Atualmente, o Corinthians paga 70% do salário de Manoel. O Cruzeiro arca com os outros 30%.

O Cruzeiro detém 40% dos direitos econômicos de Manoel. O Athlético-PR é dono de 50% e os 10% restantes pertencem ao próprio atleta.

Caso Manoel consiga se desvincular do Cruzeiro, o jogador ficaria livre para negociar com qualquer clube, sem a necessidade de pagamento de multa para que um acordo seja selado.

O Athlético-PR tem direito a metade do valor de uma eventual venda, mas para seguir seu rumo em 2020, seja no Corinthians ou não, hoje basta o clube interessado no zagueiro chegar a um consenso com o Cruzeiro, e se esse vínculo entre jogador e a Raposa for mesmo encerrado, aí é tudo direto com os empresários de Manoel.

O Athlético-PR só será envolvido e terá voz em uma negociação caso o clube que estiver interessado no zagueiro queira adquirir uma porcentagem maior dos direitos econômicos de Manoel.

Empresários de Manoel e Corinthians devem sentar à mesa para negociar e concluir o assunto no fim de novembro. Até lá, o jogador já terá uma resposta sobre a manutenção ou não de seu vínculo com o Cruzeiro.

O atual contrato de Manoel lhe garante pelo menos R$ 5,5 milhões em 2020. A princípio, o jogador não pretende abrir mão desse valor. O cenário só muda de figura caso o Corinthians ou qualquer outro clube ofereça um contrato mais longo, a partir de três anos.

Diminuir o salário e transformar o restante em luvas que podem ser diluídas também é uma alternativa, desde que o valor final se mantenha próximo do que Manoel já tem garantido até o fim da próxima temporada.

Fábio Carille já avisou a diretoria corintiana que pretende contar com Manoel para 2020. O jogador também tem esse desejo, está adaptado a São Paulo e ao Corinthians, mas evita garantir que fica justamente por causa de todo esse imbróglio que envolve sua situação contratual.

O clube espera atender o pedido do técnico. Por outro lado, se recusa a manter Manoel na equipe com um contrato nos moldes que o zagueiro tem atualmente com o Cruzeiro. Por isso, o Corinthians é cauteloso e vai aguardar até o fim de novembro para entender como pode tornar a contratação viável, principalmente caso os cruzeirenses topem a rescisão amigável.

Manoel já atuou em 48 oportunidades com a camisa corintiana, marcou três gols e conquistou o título do Campeonato Paulista 2019 como titular.

