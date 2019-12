Manoel se despede do Corinthians: “Foi um ano maravilhoso”

O ciclo de Manoel no Corinthians chegou ao fim no sábado, quando o zagueiro fez o último treino pelo clube, mas a despedida oficial veio apenas nesta segunda. Pelas redes sociais, o defensor agradeceu o Timão.

“Agradeço a diretoria, os funcionários, jogadores, comissão técnica e a torcida do Corinthians por me receber muito bem no clube. Foi um ano maravilhoso vestindo esta camisa. Estou na torcida por vocês”, escreveu no Instagram.

Os empresários do jogador tentaram acertar uma rescisão amigável com o Cruzeiro, clube que o zagueiro tem contrato até o final de 2020, mas não chegaram a um acordo na questão salarial. A Raposa detém 40% dos direitos econômicos de Manoel, o Athletico-PR é dono de 50% e os 10% restantes pertencem ao próprio atleta.

Contratado por indicação de Fábio Carille no início da temporada, Manoel foi alvo de uma polêmica em sua chegada: o jogador teria pedido ao clube auxílio-moradia. Após desmentir a solicitação inusitada e driblar uma catapora, que dificultou seu começo no clube, o defensor se tornou peça fundamental para o elenco alvinegro, dono da quarta defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro.

Manoel fez 56 jogos oficiais, todos como titular, e marcou três gols pelo Timão. Curiosamente, o defensor foi às redes contra os principais rivais do clube: Santos, Palmeiras e São Paulo.