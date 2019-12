Manoel não fica no Corinthians e já não enfrenta o Fluminense

Manoel não deve jogar mais pelo Corinthians. O jogador não chegou a um acordo com o clube pela renovação do vínculo que acaba no final deste mês e não será relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro deve se despedir dos companheiros neste sábado, quando o Corinthians fará o último treinamento do ano. A atividade está marcada para o período da manhã e será fechada à imprensa.

Os empresários do jogador tentaram acertar uma rescisão amigável com o Cruzeiro, clube que o zagueiro tem contrato até o final de 2020, mas não chegaram a um acordo na questão salarial. A Raposa detém 40% dos direitos econômicos de Manoel, o Athlético-PR é dono de 50% e os 10% restantes pertencem ao próprio atleta.

Contratado por indicação de Fábio Carille no início da temporada, Manoel foi alvo de uma polêmica em sua chegada: o jogador teria pedido ao clube auxílio-moradia. Após desmentir a solicitação inusitada e driblar uma catapora, que dificultou seu começo no clube, o defensor se tornou peça fundamental para o elenco alvinegro, dono da segunda defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro.

Manoel fez 56 jogos, todos como titular, e marcou três gols pelo Timão. Curiosamente, o defensor foi às redes contra os principais rivais do clube: Santos, Palmeiras e São Paulo.