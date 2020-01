Maior campeão, Corinthians encara time novato na estreia pela Copinha

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians estreia nesta sexta-feira pela 51ª edição da competição. Às 21h30 (de Brasília), os garotos da base do Timão encaram o Retrô Brasil no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca.

No Grupo 11, o Corinthians inicia a sua caminhada em busca de seu 11º título na Copinha. Nesta edição os elenco da base será novamente comandado por Dyego Coelho, que chegou a treinar os profissionais em 2019 e agora retorna para dirigir os garotos neste ano.

“Independente do jogo, a Copa São Paulo começa para nós lá em setembro, com as finais do Campeonato Brasileiro Sub-20, e precisamos passar isso aos jogadores, com o máximo de tranquilidade, pois esse torneio é o mais importante para o Corinthians na categoria”, disse o treinador.

Sempre cotado como um dos favoritos, o Timão conta com um elenco muito promissor em 2020. Aos 17 anos, Matheus Donelli é o goleiro titular da equipe e chega com grande expectativa para o torneio depois de ser o responsável por defender a meta da Seleção Brasileira no título mundial da categoria.

Na linha, o lateral-esquerdo Lucas Piton é um dos grandes destaques do plantel. Com 19 anos, chegou a pintar no elenco profissional no ano passado e deve ser uma das lideranças da equipe na Copinha. Além dele, o meia Matheus Araújo e os atacantes Léo Pereira e Cauê são peças chave para Dyego Coelho.

Enquanto o Timão participou de todas as edições da Copa São Paulo, o adversário desta sexta-feira fará a sua estreia na competição. Natural de Pernambuco, o Retrô Brasil nasceu em 2016 como um projeto social para auxiliar crianças e adolescentes de baixa renda.

Em 2019, a equipe teve o seu primeiro ano como time profissional, ao disputar a Série A2 do estadual, e já conseguiu o acesso para a divisão principal. Com mais de 500 atletas nas categorias de base, o clube conta com seis campos, além de academia, auditório e um hotel com 64 quartos em seu Centro de Treinamento.

“O clube tem apenas três anos de fundação e já está podendo ir para um campeonato de nível nacional, isso é muito bom. Os garotos vão mostrar o seu futebol e talento para o Brasil todo”, disse o técnico Thiago Souza.