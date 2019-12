Luan revela “sonho de criança” ao fechar com o Corinthians

Luan é o primeiro reforço do Corinthians para 2020. Anunciado na tarde deste sábado, o meia-atacante revelou ser um sonho de criança jogar do Timão e que agora é mais um “louco do bando”.

“Estou muito feliz. É a realização de um sonho de criança poder vestir essa camisa. Espero corresponder todo o carinho que tenho recebido já nas redes sociais, nas ruas e na própria Arena Corinthians”, afirmou para o site oficial do clube.

“Chego com muita expectativa e vontade de dar alegria ao torcedor corintiano. Sou mais um louco do bando. Vai, Corinthians!”, concluiu.

Natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Luan já teve foto viralizada nas redes sociais usando uma camisa do Corinthians, durante a comemoração do título mundial de 2012.