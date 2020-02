Luan projeta bom ano no Corinthians e exalta Boselli

O meia atacante Luan destacou nesta terça-feira que o Corinthians está melhorando cada vez mais e que o novo time de Tiago Nunes tem condições para brigar por títulos nesta temporada.

“A gente está evoluindo, estamos demonstrando isso, principalmente em casa. Tenho certeza que a hora que todos entrem no “automático” do trabalho do Tiago ainda vamos evoluir bastante. Nosso objetivo é brigar com todas essas equipes (de alto investimento e favoritos para títulos, como Flamengo, Grêmio e Palmeiras). Acho que temos jogadores capacitados para isso e, com trabalho e treinamentos, temos a capacidade de conseguir”, contou em entrevista aos Canais ESPN.

Recém-chegado no Timão, Luan ainda está se adaptando ao estilo de jogo dos novos companheiros. Um dos seus principais aliados no ataque é o centroavante Mauro Boselli e o brasileiro contou que os dois andam conversando bastante. Juntos, os dois somam sete gols em sete jogos, sendo cinco deles do argentino.

“A gente está se conhecendo agora. Temos conversado sempre para eu entender o jeito dele de jogar, onde gosta de receber a bola. Estamos pegando esse entrosamento, vai dar muito certo. Ele é muito inteligente, experiente, isso facilita muito pra nós que jogamos por trás”, completou.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado, fora de casa, diante do Água Santa, pelo Campeonato Paulista. O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos.