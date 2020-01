Luan comemora gols na estreia e recebe elogios de Marcelinho Carioca

Autor dos dois gols na vitória diante do New Yok City FC, Luan causou uma boa primeira impressão no Corinthians. O novo 7 do Timão recebeu a camiseta de um personagem especial da história do clube, Marcelinho Carioca. Ao final da primeira etapa, o atacante concedeu entrevista e comemorou o gol marcado.

“Tinha brincado com o Marcelinho, estávamos conversando, quando ele me entregou a camisa falou da responsabilidade. Muita gente brincando. Logo dois dias depois, pude relembrar um pouquinho, fazer um gol de falta”, comentou ao Sportv.

Substituído no intervalo, o atacante do Corinthians também comentou sobre sua forma física. A última vez que Luan entrou em campo foi no dia 16 de outubro, quando o Grêmio perdeu para o Bahia por 1 a 0.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O principal é eu poder voltar ao ritmo. Dois meses e meio parado, quase. Estou me sentindo muito bem, espero ajudar mais vezes o Corinthians”, completou.

Após o apito final, o camisa 7 recebeu das mão de Marcelinho Carioca o prêmio de melhor em campo. O ex-jogador e ídolo do Timão aproveitou a oportunidade para rasgar elogios a Luan.

“Chegar desse jeito, metendo a curva, gol de falta…O Rei da América voltou. Recebeu o prêmio de melhor jogador em campo, tem talento, inteligência e acima de tudo é corintiano”, disse Marcelinho Carioca ao Sportv.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com