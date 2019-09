Love vê Corinthians na briga pelo título do Brasileirão e analisa modelo de jogo da equipe

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians deixou escapar a vitória sobre o Ceará no último sábado, porém permanece no G4 e com confiança na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, Vagner Love concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e afirmou que acredita na possibilidade de levantar a taça ao fim da temporada.

“Temos chances, acredito muito nisso. Já estivemos a 13 pontos do primeiro colocado e hoje são sete. Para um campeonato que não terminou o primeiro turno ainda. Acredito do Corinthians na briga”, opinou o centroavante.

Apesar de uma série de críticas que condenam o estilo defensivo da equipe treinada por Fábio Carille, Vagner Love vê um time que busca o controle do jogo e que está evoluindo nas últimas rodadas.

“Que tenta ficar com a bola o máximo possível, em casa tenta controlar bem, rodar bem a bola para furar as defesas com mais facilidades. Não estamos fazendo as coisas de qualquer maneira. Se pegar nossos números de posse e finalizações, o time tem melhorado muito. Esse é o Corinthians que vem se moldando. Na reta final, vamos estar preparados para brigar com outros clubes que estão na disputa do Campeonato Brasileiro”, completou o jogador.

No momento, o Corinthians ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos somados. Na próxima rodada, o Timão visita o Fluminense, no Mané Garrincha, no domingo, às 16h.

