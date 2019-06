Love pede Fagner como titular da Seleção Brasileira na Copa América

O atacante Vagner Love fez seguidos elogios ao lateral direito Fagner, seu companheiro de Corinthians, e pediu que o jogador seja titular da Seleção Brasileira na Copa América, que tem início marcado para a próxima sexta-feira, dia 14, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi. Na avaliação do camisa 9, não há dúvidas de que o camisa 23 é o melhor jogador do Brasil na posição.

“Olha, para mim, não é um dos, é o melhor lateral direito do Brasil. Para mim, teria que ser titular da Seleção Brasileira, como foi na Copa do Mundo”, disse, lamentando a ausência dele na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. “A gente fica triste de perdê-lo por uma lesão, mas acredito que o Michel fez um bom papel aqui e está preparado para substituí-lo”, continuou o atleta.

Assim como lembrou Love, Fagner foi o titular da Seleção na Copa do Mundo depois de começar a estreia no banco de reservas, ganhando a vaga devido à lesão de Danilo, do Manchester City. Ele atuou nas partidas contra Costa Rica, Sérvia, México e Bélgica, essa última responsável pela eliminação da equipe.

Para a Copa América, porém, tudo indica Daniel Alves, que não esteve à disposição no Mundial por causa de uma grave lesão no joelho, será o titular de Tite. Ele começa o duelo contra o Catar, nesta quarta, na equipe inicial. Fagner, em recuperação de uma contratura muscular na coxa esquerda, fica no banco de reservas.

“Não é querer desmerecer a capacidade do Daniel Alves, todo mundo sabe a carreira dele, a técnica, os títulos conquistados”, observou o atacante, que foi campeão da Copa América com o próprio Dani Alves em 2007, na Venezuela. Naquela ocasião, o terceiro gol do Brasil na final da competição veio de um passe dele para o hoje jogador do Paris Saint-Germain.

Love e o restante dos companheiros iniciam nesta quarta-feira a preparação para encarar o Cruzeiro, no sábado, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Nono colocado na competição, o Timão tem 11 pontos conquistados, com um jogo a menos do que o restante dos times.