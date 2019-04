Love e Fagner ignoram desempenho do Corinthians e pedem foco na final

O Corinthians ainda não conseguiu mostrar um grande futebol em 2019. A equipe de Fábio Carille chegou a fazer um bom jogo aqui outro ali, mas não emendou uma sequência de desempenho satisfatório. Por outro lado, avançou e segue vivo em todas as competições que entrou.

Apesar da derrota para a Chapecoense nesta quarta-feira, que deixa o Timão em desvantagem na Copa do Brasil, com mais uma atuação preocupante, como o próprio técnico admitiu, líderes do elenco alvinegro preferem colocar panos quentes nas avaliações mais criteriosas às vésperas da grande final do Campeonato Paulista, marcada para domingo, contra o São Paulo, em Itaquera.

“A gente está tentando fazer nosso melhor, a gente tenta tabelar, jogar junto, às vezes nosso último passe a gente não vêm acertando, acaba dificultando para criar as oportunidades. O Carille não tem o tempo necessário para ajustar, mas agora temos de pensar e focar nos nossos objetivos. Temos a final, em casa, e depois pensar no segundo jogo com a Chapecoense”, ponderou Vagner Love.

“Foi só o primeiro jogo (contra a Chape). Infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, temos de colocar a cabeça no lugar e conseguir o título no domingo, que é o mais importante”, concluiu o camisa 9.

Fagner também evitou comentários mais pesados e fez questão de acalmar os ânimos perante a proximidade de conquista de um tricampeonato estadual. No Morumbi, a equipe alvinegra arrancou um empate por 0 a 0.

“Nada. O mais importante é ter tranquilidade. Sabemos que é um jogo eliminatório, hoje foram 90 minutos, na próxima quarta tem outros 90. Agora é virar a chave, pensar no retorno, no descanso, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e conseguir o título”, cravou o lateral.

“O mais importante é acreditar no que está sendo feito. É natural uma oscilação, pelo início de trabalho, jogadores chegando, então, é ter tranquilidade para manter os resultados e conseguir chegar aos objetivos”, afirmou.