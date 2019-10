Love admite dificuldade para correr com a bola depois de tanto marcar

Vagner Love tem 35 anos, mas fôlego de menino. Prova disso foi a atuação do camisa 9 do Corinthians neste domingo. O time perdeu para o São Paulo e Vagner Love sequer fez uma boa partida em termos técnicos. Mas, essa dificuldade individual talvez se explica na obediência tática do artilheiro do Timão na temporada com 12 gols.

“A gente está tendo dificuldade nisso, em pressionar para roubar a bola e continuar no ataque. Quando isso acontece, temos de correr para trás”, comentou.

“Fiquei correndo para marcar o lateral, isso ele pediu pra mim, sempre deixar claro que estou aqui para ajudar, e quando a gente dá um pique de 70 metros para trás, às vezes não tem perna para correr com a bola”, admitiu.

Ainda assim, Vagner Love evitou culpar Carille pelo revés no Majestoso e até concordou com a declaração do técnico de que muitos jogadores estão abaixo do que podem apresentar.

“Concordo e falo por mim, também estou abaixo do que vinha apresentando, não fui o jogador que eu vinha sendo, temos de pegar o que fizemos de errado e tentar melhorar”, afirmou, Love.

“Responsabilidade é de todos, não só técnico ou jogadores, perdeu o Corinthians”.