Loss aprova segundo tempo de “dedicação” com um homem a menos

O técnico Osmar Loss reconheceu que o Corinthians sofreu demais para parar o ataque do Colo-Colo, mas considerou bom o desempenho do Alvinegro na noite desta quarta-feira, no estádio Monumental. Para ele, a chave para essa avaliação foi o fato de o Timão passar 40 minutos com um jogador a menos em relação ao rival e não ter sofrido nenhum gol.

“Estamos em processo de evolução, nosso rendimento pós-Copa é muito qualificado. Jogamos 40 minutos com um homem a menos, construímos uma boa partida. Vamos vencer os jogos importantes e esperamos vencer também o Colo-Colo”, avaliou o comandante, relembrando os dois arremates de Danilo Avelar na etapa final.

“Acabamos perdendo um pouco disso, oferecendo a profundidade ao Colo-Colo, deixamos de ter ações pelo corredor. Tivemos um comportamento extremamente positivo na fase defensiva, por mais que tenhamos sofrido alguns lances, mas tivemos bom comportamento. Até mesmo conseguindo colocar uma ou duas oportunidades interessantes de gol”, analisou.

Apesar de tentar manter a sobriedade para avaliar uma das atuações mais contestáveis da sua equipe, deixando muitos espaços para o adversário, Loss reconheceu que as intervenções de Cássio foram fundamentais para que o Alvinegro seguisse em boa condição de se classificar.

“O Cássio teve uma atuação muito interessante, jogador de Seleção, uma atuação que ajudou a manter o resultado em placar mínimo e dar condição de reverter na Arena”, disse Loss.

Os dois times voltam a se enfrentar apenas no final deste mês, em duelo marcado para o dia 29 de agosto, na Arena Corinthians. Com o resultado desta noite, o Alvinegro precisa ganhar por dois gols de diferença para não depender dos pênaltis na busca pela vaga. Empate ou vitória mínima com gol do Colo-Colo (2 a 1, 3 a 2…) dão a classificação aos raçudos chilenos.

Enquanto o segundo embate não acontecesse, os comandados de Osmar Loss seguem sua caminhada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O próximo rival, por sinal, é o mesmo nos dois torneios. O time enfrenta a Chapecoense, no domingo, pelos pontos corridos, e, na quarta-feira, pelo mata-mata, ambas as vezes na Arena Condá.