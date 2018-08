Loss admite que seu plano de jogo não deu certo contra o Grêmio

Confira este e outros vídeos em

O técnico Osmar Loss admitiu na noite deste sábado que o seu plano de jogo para desnortear a defesa do Grêmio não deu certo. Na avaliação do comandante, a ideia de deixar o time sem um jogador de referência era para dar mais movimentação ao meio, tirar os zagueiros do adversário de trás e abrir espaço para infiltrações. O que se viu na Arena Corinthians, porém, foi um show de Geromel e Kannemann, absolutos nos duelos contra os atacantes corintianos.

É claro que ajuda, mas acho que o plano estratégico não funcionou”, disse Loss, que optou por umal inha com Pedrinho, Jadson, Araos e Romero na frente. “Tentamos atrair os zagueiros do Grêmio para gerar um desequilíbrio no meio. Aí, quando o plano estratégico não dá certo, você vai mudando. Tentamos colocar o Romero na frente para empurrar o time deles par atrás, e o gol acabou deixando tudo mais complicado”, avaliou o comandante.

Para Loss, o Alvinegro não conseguiu se impor na distribuição tática e, quase naturalmente, mostrou muitos erros na parte técnica, como passes e finalizações ao gol adversário. “Eu acredito que, na realidade, o desenvolvimento técnico é decorrente de uma boa estrutura ofensiva”, simplificou o comandante, sem colocar a culpa no pouco tempo que teve para treinar.

“Tem um fator, mas não pode desencadear sempre nesse cenário, até porque o Grêmio jogou no mesmo horário que a gente na quarta. Grêmio tem um time já mais caracterizado, um time com mais facilidade, não faz tanta diferença não treinar. Hoje a equipe não teve uma atuação do jeito que a gente esperava e por isso foi derrotada”, observou, elogioso ao rival.

“O principal motivo foi essa pressão do Grêmio, que está muito habituado a fazer. Quando a gente conseguiu achar os jogadores mais avançados os zagueiros do Grêmio foram muito bem no duelo. Quando não dá certo o início da jogada, fica tudo mais complicado para os atacantes”, concluiu o treinador.

O clube do Parque São Jorge agora estacionou nos 26 pontos e viu a “escalada” prevista por Osmar Loss ficar para trás. Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente a equipe do Fluminense, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã.