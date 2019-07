Londrina aumenta vantagem em histórico de jogos contra o Corinthians

Se o retrospecto de confrontos entre Corinthians e Londrina já era favorável ao Tubarão antes do amistoso realizado neste domingo no Estádio Willie Davids, em Maringá, ficou ainda maior depois da vitória por 2 a 1 conquistada com grande atuação, principalmente no primeiro tempo. Agora, o time paranaense conta com triunfos em metade dos embates disputados.

Com o amistoso deste domingo, são ao todo 14 jogos entre os dois times, com sete vitórias para o Londrina. Foram apenas três triunfos alvinegros, além de quatro empates. O saldo também é favorável ao Tubarão, que marcou 29 gols e levou 24 do Timão, contando os marcados por Higor Leite e Paulinho Moccelin, que deram a vitória, e o anotado por Régis.

Em busca de apagar a má impressão deixada com as atuações nos amistoso contra Botafogo-SP e Vila Nova, o Corinthians não conseguiu se impôr diante do Londrina. No primeiro tempo, o time alternou bons lances, a maioria deles com Pedrinho. Na segunda etapa, apesar do gol marcado por Régis, pouco criou e assustou a meta defendida por César.

Dos 14 jogos já disputados entre as equipes paulista e paranaense, apenas um deles foi válido por uma competição oficial. No dia 15 de fevereiro de 1978, o Corinthians com nomes como Zé Maria, Wladimir, Basílio e Palinha, todos comandados por Oswaldo Brandão, perdeu por 1 a 0 para o Tubarão pela fase final do Campeonato Brasileiro.